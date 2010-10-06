Представники НАТО позитивно оцінили зусилля української влади

У Міністерстві закордонних справ України відбулося засідання експертів України та Організації Північноатлантичного договору з метою обговорення ходу реалізації Річної національної програми співробітництва Україна–НАТО на 2010 рік (РНП-2010).

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, відбувся обмін думками з широкого кола питань, пов’язаних зі виконанням передбачених РНП-2010 реформ у політичній, економічній, правовій та військово-оборонній галузях, а також у сферах ресурсного забезпечення і безпеки.

Стороною НАТО було позитивно оцінено зусилля української влади, спрямовані на широкомасштабні перетворення і досягнення передових стандартів розвитку країни. Була висловлена готовність і надалі надавати Україні експертне та ресурсне сприяння для цього в рамках реалізації Річних національних програм. З боку Альянсу було також висловлено високу оцінку внеску України в підтримання міжнародного миру та безпеки і рівня взаємодії нашої держави з НАТО у цьому контексті.

Сторони висловили зацікавленість у продовженні конструктивного партнерства України з НАТО.

З української сторони на засіданні головував заступник міністра закордонних справ України Олександр ГОРІН, зі сторони НАТО - заступник помічника Генерального секретаря Альянсу з питань безпекового співробітництва та партнерства Роберт СІММОНС.