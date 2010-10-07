Київська влада вирішила демонтувати 1,3 тис. незаконно встановлених кіосків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, станом на 6 жовтня у столиці зафіксовано 10 тис. 843 діючих малих архітектурних форм та тимчасових споруд (включаючи сезонну та літню торгівлю, яка здійснюється згідно з розпорядженням КМДА № 335 від 30.04.2010 р. з 1 травня до 30 жовтня поточного року).

«За результатами інвентаризації, 806 МАФів було незаконно встановлено вже після мораторію, запровадженого депутатами Київради. Саме тому перед столичною владою гостро постало питання щодо їх впорядкування. Сьогодні вирішено демонтувати 1 тис. 300 кіосків, 232 з яких знесуть найближчим часом», – зазначив заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Наразі КП «Київблагоустрій», яке підпорядковане Головному управлінню контролю за благоустроєм, вже демонтувало 34 малі архітектурні форми. Серед них ті МАФи, які встановлені без дозвільної документації та з порушеннями Правил благоустрою міста. Це, зокрема, кіоски з продажу алкогольних та тютюнових виробів, розташовані у радіусі 100 метрів біля навчальних закладів, кіоски, які розташувалися на інженерних мережах, зелених зонах, а також в радіусі 20 метрів біля входу в метрополітен.

«Кияни повинні зрозуміти, що це не чергова «МАФіозна» революція, ми не боремося ні з підприємцями, ні з бізнесом, але те, що відбувається зараз, переходить усі межі. Є діючі закони і порядки, і вони повинні виконуватися підприємцями, інакше бути не може», – зауважив О.МАЗУРЧАК та закликав киян повідомляти керівництво КМДА про встановлення нових кіосків.

Також він наголосив, що у місті є 47 тис. кв. м. вільних площ під оренду та 7 тисяч вільних місць на столичних ринках.

За його словами, до 2012 року всі незаконно встановленні кіоски в столиці будуть знесені. Наразі розробляється єдина схема встановлення МАФів, яка буде винесена на затвердження депутатам сесії Київради.

«Це буде чітка та прозора схема як для підприємців, так і для пересічних громадян. Кияни повинні розуміти, де і на яких підставах з’являється новий кіоск. Повторюся, що встановлення МАФів у майбутньому буде проводитися лише законними методами. Більш того, ми плануємо запровадити для власників малих архітектурних форм «єдине вікно», – це означає, що весь пакет дозвільних документів підприємці отримуватимуть в одному місці, створеному при Головному управлінні архітектури та будівництва», – зауважив О.МАЗУРЧАК.