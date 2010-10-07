У безробітної з ВАЗа вкрали сейф з 60 тис. доларів і золотом

У Вінниці в центрі міста з автомобіля "ВАЗ-21111" невідомі викрали металевий сейф із 60 тис. дол. та золотими прикрасами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у пре-службі Державтоінспекції у Вінницькій області.

За повідомленням, 6 жовтня о 23 год. в райвідділ міліції з заявою звернулась 25-річна непрацююча із заявою про крадіжку.

Жінка зазначила, що в період часу з 12 до 15.30 год. 6 жовтня 2010 року, з автомобіля "ВАЗ 21111", який знаходився за адресою вул. Соборна, скоєна крадіжка її металевого сейфа, в якому знаходились: гроші в сумі 60 тис. доларів та вироби з жовтого металу (4 ланцюжки, 2 браслети, 6 каблучок).

Наразі матеріальний збиток встановлюється.