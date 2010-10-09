Янукович про вільну торгівлю, ЄС і національного виробника

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в інтересах українського товаровиробника в рамках запровадження зони вільної торгівлі з Європейським Союзом скасування мит на ввезення деяких груп товарів із ЄС може бути розтягнуто на 10-15 років.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю програмі «Шустер Live».

Говорячи про переговори з Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі, глава держави вкотре визнав, що це питання – непросте.

«Є цілі групи товарів, дуже для нас чутливих, по яким європейці хочуть, щоб ми скасували мито. Можливо, ми й підемо на це, але терміни введення скасування цих мит ми розтягнемо на 10, а може й на 15 років», - сказав президент України.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що створення зони вільної торгівлі з ринками ЄС, що нараховують близько 500 млн споживачів, – це, безперечно, необхідно і вигідно для України. «Але ми не хочемо мати дискримінацію на цих ринках. Сьогодні ми її маємо. Ми хочемо на рівних працювати. І для нас цей принцип є дуже важливий: і з точки зору амбіцій України як незалежної держави, і з позиції захисту національних інтересів національного товаровиробника», - заявив глава держави.