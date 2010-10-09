Лікар виписував наркотики на померлих

У Полтавській області міліція затримала лікаря, який виписував рецепти на наркотики на померлих.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю Полтавського обласного управління міліції.

Зокрема, працівники сектора з боротьби з незаконним оборотом наркотиків Миргородського міськвідділу міліції встановили, що впродовж останніх трьох років лікар місцевої лікарні незаконно виписував рецепти на право придбання наркотичного лікарського засобу «Трамадол» і психотропного лікарського засобу «Сібазон (Діазепам)», обіг яких обмежено згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Миргородські міліціонери виявили близько 50 фактів незаконної видачі рецептів на придбання наркотичних речовин.

Зараз, як повідомляють в УМВС у Полтавській області, лікаря усунули від виконання функціональних обов`язків. Йому пред`явлено звинувачення за ст. 319 ч.2 (незаконна видача рецепту на право придбання наркотичних засобів) і ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України. Сам підозрюваний перебуває на стаціонарному лікуванні в одній з лікарень обласного центру.