Вода в Дунаї знову визнана придатною для пиття

Угорська влада заявляє, що концентрація отруйних речовин в Дунаї, які потрапили туди після аварії на заводі в м.Айку, знизилася, і вода знову придатна для пиття. Заяву керівництва країни зроблено після останніх аналізів, передає Associated Press.

Раніше прем`єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на зустрічі з болгарським колегою Бойко Борисовим, що кризова ситуація, пов`язана з екологічною катастрофою, подолана, і що подальшого забруднення Дунаю не буде.

Увечері 5 вересня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, стало відомо, що на глиноземному заводі Ajka Timfoldgyar в м.Айка за 160 км від Будапешта сталася аварія. Там прорвало резервуар з червоним шламом - отруйним відходом виробництва. Ця подія привела до зараження місцевості отрутохімікатами. Серйозно постраждали три медьє (регіони) - Веспрем, Ваш і Дьєр-Мошон-Шопрон.

Аварія призвела до загибелі сімох людей. Постраждали більше 130 жителів країни. У притоках Дунаю вранці 8 жовтня відмічені випадки масової загибелі риби. 7 жовтня шлам потрапив до головної річки регіону - Дунай, створивши загрозу сусіднім країнам. Влада цих держав веде безперервний контроль якості води в Дунаї.