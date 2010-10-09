У БЮТ проти створення у Києві муніципальної лікарняної каси

Фракція «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді виступає проти створення у столиці муніципальної лікарняної каси.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі цієї фракції.

Як зазначив, зокрема, секретар фракції БЮТ у Київраді Олексій ДАВИДЕНКО, рішення колегії КМДА від 8 жовтня «Про створення у місті Києві Муніципальної лікарняної каси» свідчить, що столична влада всупереч Конституції та законам України намагається легалізувати платну медицину.

О.ДАВИДЕНКО переконаний, що створення у столиці лікарняних кас суперечить Основному закону України та поступово спричинить появу платної медицини.

«На яких підставах і з якою метою створюється міська лікарняна каса? Жоден закон їх існування не передбачає, більш того, Конституція – пунктом про доступність безкоштовної медицини для всіх громадян України – прямо заперечує. Невже КМДА вирішила ставити якісь протиправні експерименти на столичних мешканцях?», - обурився О.ДАВИДЕНКО.

«Наступним кроком за створенням лікарняних кас може стати поява дошкільних кас і кас молодших класів школи, а отже, й платної базової освіти. Знову таки – всупереч Конституції», - висловив припущення О.ДАВИДЕНКО.

Політик зазначив, що навряд чи факт створення лікарняних кас закриє не менш протизаконну мережу заохочення працівників галузі охорони здоров’я, популярну нині у столиці.

«Відповідно, хворим киянам доведеться сплачувати двічі – і в касу, і в руки?» - запитав О.ДАВИДЕНКО.

Секретар фракції БЮТ також переконаний, що за ті внески, які запропоновані міською адміністрацією для лікарняних кас - щомісяця по 30 грн. для дорослих, по 15 грн. – для студентів та по 10 грн. – для дітей, - надавати якісні медичні послуги та купувати справді ефективні медпрепарати неможливо.

«Влада переконує, що внески до лікарняних кас будуть добровільними. Проте, на мою думку, це ніщо інше, як нова інтерпретація популістської риторики ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «багаті заплатять за бідних». Адже, враховуючи вартість внесків, для реальної допомоги хворим сплачувати їх мають і всі здорові кияни», - зазначив депутат.

Політик переконаний: із цього проекту рішення КМДА, підписаного новим начальником Головного управління охорони здоров’я Раїсою МОІСЕЄНКО, абсолютно очевидно, що її призначено на посаду не для наведення порядку у медицині, а для впровадження платних послуг всупереч положенням Конституції.

«Новопризначений керівник управління вже з перших днів порушує Конституцію, де чітко сказано, що медичне забезпечення не лише киян, але й українців в цілому, є безкоштовним, і пробує запровадити платну медицину», - констатував депутат.

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Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня в Київській міській державній адміністрації обговорено питання створення у столиці муніципальної лікарняної каси.

Обговорення пройшло під час розширеного засідання колегії під головуванням першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА. В ньому, зокрема, взяли участь голова Асоціації працівників лікарняних кас України Валентин ПАРІЙ, начальник Головного управління охорони здоров’я Києва Раїса МОІСЕЄНКО, головний лікар Центру сімейної медицини Дарницького району м. Києва Юрій СМІЩУК та головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1 Ігор ЧЕРМАК.

За словами О.ПОПОВА, основними завданнями муніципальної лікарняної каси є:

- медикаментозне забезпечення членів лікарняних кас, у випадку їх захворювання, ліками, виробами медичного призначення, витратними матеріалами;

- аналіз та узагальнення провідного вітчизняного та закордонного досвіду у сфері охорони здоров’я;

- допомога медичним закладам у забезпеченні лікарськими препаратами, обладнанням, апаратурою та інструментами;

- інформаційна та роз’яснювальна робота із залученням юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, для фінансового забезпечення діяльності муніципальної лікарняної каси.

Як повідомлялося, раніше О.ПОПОВ наголошував на тому, що з метою залучення до муніципальної лікарняної каси якомога більшого числа учасників, щомісячний членський внесок у касу має бути соціально прийнятним. Пропонується, що розмір вступного внеску становити 10,00 грн., а щомісячного членського внеску – 30,00 грн. За дітей батьки будуть платити 10,00 грн., незалежно від їх кількості. Членську картку платники отримують через три календарні місяці після сплати вступного і трьох членських внесків. Пенсіонери фінансуватимуться за рахунок міського бюджету.