Росія і Україна створюють СП зі збагачення урану

Росія і Україна працюють над створенням спільного підприємства зі збагачення урану.

Про це заявив журналістам глава «Росатому» Сергій КІРІЄНКО, передає РІА «Новости».

«Ми працюємо над створенням комерційного підприємства зі збагачення урану в рамках інтеграції двох атомних комплексів Росії і України», – сказав він.

За словами С.КІРІЄНКА, це буде СП, подібне тому, яке створене Росією і Казахстаном у цій сфері. Працюватиме нове СП на території Росії, повідомив глава «Росатому».

Нагадаємо, російський холдинг «Атоменергопром» і казахстанський «Казатомпром» мають намір до 2017 року побудувати в Ангарську (Іркутська обл..) центр зі збагачення урану. У 2024 році центр має вийти на проектну потужність. Робота центру, створюваного за ініціативою РФ, дозволить всім країнам, які хочуть розвивати ядерну енергетику, отримати доступ до такої високотехнологічної послуги, як збагачення урану. При цьому технології збагачення не експортуватимуться.

Для реалізації проекту «Атоменергопром» і «Казатомпром» у 2006 році створили ЗАТ «Центр зі збагачення урану» (ЦЗУ). Передбачається, що ЦЗУ збагачуватиме уран, що видобувається на території Росії і Казахстану. Потужність підприємства становитиме 5 млн. одиниць роботи розділення (ОРР) на рік. (ОРР – величина, що показує обсяг енерговитрат на збагачення 1 кг урану). Вартість проекту ЦЗУ – 2,5 млрд. дол. Крім цього Росія і Казахстан обговорюють створення спільного підприємства в ядерній енергетиці з торгівлі на ринках третіх країн.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня п.р. державний концерн «Ядерне паливо» (Україна) придбав 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану (МЦЗУ) в Ангарську (Іркутська обл.., РФ).

На даний час акціонером ВАТ "МЦЗУ" є держкорпорація "Росатом", РФ (80% акцій), АТ "НАК "Казатомпром", Казахстан (10% акцій) і державний концерн "Ядерне паливо", Україна (10% акцій). З 2008 року заходи щодо вступу до МЦЗУ вживає ЗАТ "Вірменська атомна електростанція", Вірменія (планується викуп 10% акцій).