Під час пожежі у тваринницькому комплексі згоріли 800 свиней

У с. Підгороддя Рогатинського району Івано-Франківської області у свинарнику тваринницького комплексу ТОВ „Росан-Агро” сталася пожежа, внаслідок якої загинуло близько 800 свиней молодняку до 6 місяців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вогнем знищено дерев’яні конструкції даху та покрівлю на площі 1600 кв. м.

Підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих серед обслуговуючого персоналу ферми немає.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Івано-Франківській області.