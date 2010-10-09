Злочинне угруповання на Одеській залізниці очолював капітан міліції
Від обласного УБОЗу відкупалися
12 учасників злочинної групи, яку очолював начальник лінійного відділу міліції на Одеській залізниці, постануть незабаром перед судом по звинуваченню в розкраданні майна з потягів в особливо великих розмірах, зловживанні службовим становищем, дачі хабарів і створенні злочинної організації.
Як повідомили УНІАН в обласній прокуратурі, «документально встановлено, що капітан міліції створив у травні 2009 року злочинну організацію на Одеській залізниці, учасники якої упродовж 7-ми місяців вчинили 13 крадіжок з потягів. Загальна вартість викраденого склала 580 тис. грн.
Крім того, як зазначили в прокуратурі, встановлено, що організатор двічі давав хабарі (5 тис. грн. і 12 тис. дол.) високопосадовим співробітникам обласного управління по боротьбі з організованою злочинністю.
Семеро учасників організованого злочинного угрупування перебувають під вартою, інші п`ятеро – на підписці про невиїзд.