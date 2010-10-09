Злочинне угруповання на Одеській залізниці очолював капітан міліції

12 учасників злочинної групи, яку очолював начальник лінійного відділу міліції на Одеській залізниці, постануть незабаром перед судом по звинуваченню в розкраданні майна з потягів в особливо великих розмірах, зловживанні службовим становищем, дачі хабарів і створенні злочинної організації.

Як повідомили УНІАН в обласній прокуратурі, «документально встановлено, що капітан міліції створив у травні 2009 року злочинну організацію на Одеській залізниці, учасники якої упродовж 7-ми місяців вчинили 13 крадіжок з потягів. Загальна вартість викраденого склала 580 тис. грн.

Крім того, як зазначили в прокуратурі, встановлено, що організатор двічі давав хабарі (5 тис. грн. і 12 тис. дол.) високопосадовим співробітникам обласного управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Семеро учасників організованого злочинного угрупування перебувають під вартою, інші п`ятеро – на підписці про невиїзд.