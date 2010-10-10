4 тисячі гранат часів Першої світової війни виявлено на будмайданчику

Протягом 8 і 9 жовтня в м.Чернівці на будівельному майданчику піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління МНС в Чернівецькій області проводилось обстеження території, де 8 жовтня під час проведення земляних робіт будівельниками були виявлені вибухонебезпечні предмети.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всього протягом двох днів виявлено та вилучено 4 тис. ручних гранат часів Першої світової війни. Роботи з обстеження території та вилучення вибухонебезпечних предметів, для подальшого знищення, тривають.

Ситуація перебуває на контролі МНС України.