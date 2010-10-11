Ще одного моряка з затонулого сьогодні судна знайшли мертвим

Один моряк затонулого біля берегів східного Криму судна «Василий» загинув, пошуки ще двох тривають.

«На жаль, одного моряка знайдено мертвим, доля ще двох поки невідома», - сказав по телефону кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби кримського управління МНС.

За його даними, отримано дозвіл на виліт вертольота для пошуку з повітря зниклих у морі моряків.

Громадянство загиблого моряка уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, суховантаж, на борту якого перебували 10 росіян і двоє українців, затонув у територіальних водах України сьогодні рано вранці. Врятовано 8 росіян і одного українця. Судно «Василий» перевозило близько 3 тис. тонн металобрухту. Воно йшло з Одеси до Грузії під прапором Монголії.