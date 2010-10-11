На цьому тижні закриють Маріупольську і Бердянську митниці

З метою оптимізації структури митних органів, розташованих на території Донецької і Запорізької областей, Державна митна служба України припиняє діяльність Маріупольської митниці шляхом приєднання до Східної митниці і Бердянської – шляхом приєднання до Запорізької митниці.

Як повідомляється на офіційному сайті відомства, це передбачено наказом Держмитслужби №1188 від 8 жовтня 2010 року.

Процедури з припинення діяльності митниць проходитимуть з 12 по 15 жовтня ц.р.

Відповідно, Східна і Запорізька митниці визначені правонаступницями приєднуваних митниць.