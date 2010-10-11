Делегації Міноборони Індії показали, як модернізують їхні літаки

Міністерство оборони Індії задоволено ходом виконання контракту з ремонту й модернізації індійських літаків на українських підприємствах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Укрспецекспорт».

За інформацією прес-служби, 3-7 жовтня в рамках виконання контракту, укладеного між дочірнім підприємством ДК «Укрспецекспорт» Державним госпрозрахунковим зовнішньоторговельним підприємством «Спецтехноекспорт» і Міністерством оборони Республіки Індія щодо подовження ресурсу, капітального ремонту й модернізації літаків Ан-32 індійських ВВС, Україну відвідала делегація, яку очолював секретар Міноборони Індії Сатіш ЧАНДРА.

У ході свого візиту представники індійської делегації зустрілися з генеральним директором ДК «Укрспецекспорт» Дмитром САЛАМАТІНИМ. Під час зустрічі сторони обговорили стан реалізації проекту й перспективи розширення співпраці українських підприємств із Міноборони Індії. Генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» підтвердив членам делегації, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ і уряд України приділяють значну увагу встановленню тісніших взаємовигідних торгово-економічних відносин між Україною та Індією. Д.САЛАМАТІН також підкреслив, що вдала реалізація проекту з ремонту й модернізації парку літаків Ан-32 індійських ВВС сприятиме подальшому розвитку військово-технічної співпраці між двома країнами.

Очолювана С.ЧАНДРОЮ делегація також відвідала підприємства, відповідальні за ремонт і переобладнання літаків індійських ВВС, – ДП «Антонов» і ДП «Завод 410 цивільної авіації». Представники делегації ознайомилася з виконанням робіт на літаках першої й другої партій, доставлених в Україну в 2010 році, і оглянули перший із модернізованих літаків, який проходить льотні випробування.

Під час переговорів С.ЧАНДРИ з керівництвом ДП «Антонов» і ДГЗП «Спецтехноекспорт» сторони узгоджували позиції з низки технічних питань і проблем, які виникають перед українськими літакобудівниками в процесі виконання контракту, зазначили у ДП «Укрспецекспорт».

За результатами візиту сторони підписали протокол, у якому, зокрема, підтвердили позитивний стан реалізації проекту, незмінність термінів повернення першої партії модернізованих літаків до Індії, а також намір продовжувати взаємовигідну співпрацю.

Як повідомляв УНІАН, підписання контракту на модернізацію 105 літаків Ан-32 ВВС Індії відбулося 15 червня 2009 року. Відповідно до домовленості, перші 40 літаків буде модернізовано в Україні, а інші 65 – на авіазаводі індійських ВВС BRD-1 у Канпурі (Північна Індія). Загальний термін реалізації контракту становить 5 років.

4 березня 2010 року в аеропорт «Київ» прибула перша партія з 5 літаків Ан-32 ВВС Індії, на яких буде виконано капітальний ремонт і модернізація. За бажанням замовника, встановлюється сучасне обладнання, що дозволяє підвищити безпеку польотів (українського й зарубіжного виробництва). Зокрема, обладнання попередження зіткнення літаків у повітрі, раннього попередження зіткнення із землею, система супутникової навігації, літакові далекоміри, модернізовані радіовисотоміри, новий радіолокатор із двома багатофункціональними індикаторами, нове кисневе обладнання, покращені крісла екіпажу. Всього встановлюється близько 25 найменувань обладнання.

Після доопрацювання будуть проведені випробування з нововстановленим обладнанням, за підсумками яких літаки будуть пред`явлені індійському замовнику.

На даному етапі два модернізовані літаки Ан-32 готові до випробувань.