Янукович звільнив з військової служби генералів Маломужа та Кіхтенка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з військової служби генерала армії Миколу МАЛОМУЖА.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

М.МАЛОМУЖА, який очолював Службу зовнішньої розвідки, звільнено в запас за станом здоров`я з правом носіння військової форми одягу.

Також Президент звільнив з військової служби генерала армії Олександра КІХТЕНКА, який був командувачем внутрішніми військами. Його звільнено в запас за власним бажанням з правом носіння військової форми одягу, йдеться у відповідному указі глави держави.

Крім того, в запас за станом здоров’я В.ЯНУКОВИЧ звільнив з військової служби генерал-полковника Андрія ПШЕНИЧНОГО та у відставку за станом здоров`я - генерал-полковника Богдана ПИЛИПІВА.