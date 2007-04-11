Харківські депутати знову готують Авакову ”чорну мітку”

Депутати Харківської облради на наступній сесії планують заслухати звіт голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА і розглянути питання про недовіру до нього.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене вчора на позачерговій сесії обласної ради.

Пропозиція щодо звіту губернатора була внесена фракцією «Слобожанський вибір».

Зокрема, на наступній, XIV сесії А.АВАКОВ має повідомити депутатів про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку Харківської області в 2006 році, виконання обласного бюджету та делегованих обласній держадміністрації повноважень.

Одразу, згідно з ухвалою, депутати заслухають питання про недовіру до губернатора.

Коментуючи рішення сесії, голова Харківської облради Василь САЛИГІН висловив упевненість, що, як і рік тому, депутати проголосують за недовіру А.АВАКОВУ.

«Не було ніякого політичного підтексту у тому рішенні, яке депутати приймали 3 червня 2006 року, я ще раз підкреслюю. Я хочу, щоб, даючи оцінку чи то діяльності губернатора, чи то діяльності інших посадових осіб, нами менш за все керувала політична складова», - сказав В.САЛИГІН і спрогнозував, що «депутати підтвердять своє рішення».

Як повідомляв УНІАН, 3 червня 2006 р., заслухавши звіт А.АВАКОВА, депутати проголосували за недовіру до губернатора. Це рішення А.АВАКОВ оскаржив у суді, вважаючи, що таємне голосування пройшло з великими порушеннями. Після низки судових рішень минулого тижня Верховний суд України виніс остаточне рішення про легітимність перебування А.АВАКОВА на посаді губернатора.