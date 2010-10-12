Крим домовився із Брянською й Тамбовською областями

Рада міністрів Криму підписала договори про співпрацю з владою Брянської й Тамбовської областей Росії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

«Підписано угоду про співпрацю Криму з Брянською областю Росії та протокол до підписаної раніше угоди про співпрацю з Тамбовською областю», - йдеться в прес-релізі.

Зокрема, заступник губернатора Брянської області Олександр ГОРШКОВ запропонував відкрити в Брянську торговий дім «Крим», де продавалася б продукція кримських виробників, зокрема фрукти та вина.

Віце-губернатор запропонував також розглянути можливість поставок до Криму сільськогосподарської техніки, деревини й будівельних матеріалів із Брянської області та налагодити більш тісну співпрацю між туристичними фірмами Брянщини й кримськими оздоровницями, а також організувати в Криму відпочинок для дітей Брянської області, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

Голова комітету Держдуми РФ із власності Віктор ПЛЕСКАЧЕВСЬКИЙ, який очолив російську делегацію, назвав підписання документів «важливою історичною подією», й висловив надію, що економічні зв`язки між Кримом і регіонами Росії зміцнюватимуться.

«Ми сподіваємося, що з нормалізацією відносин між Україною та Росією взаємодіяти будуть не лише галузі економіки, але й регіони наших країн», - сказав він.