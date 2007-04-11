Учень ПТУ загинув від мисливської зброї

В селі Ударник Бориславського району Херсонської області міліція виявила тіло 18-річного місцевого мешканці, учня ПТУ, який загинув від вогнепального поранення у голову.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в області, в ході слідства встановлено, що юнак загинув через необережне поводження з мисливською зброєю під час її чищення. Правоохоронцями з місця події вилучена не зареєстрована мисливська рушниця 16 калібру.

Триває слідство.