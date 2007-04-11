Учень ПТУ загинув від мисливської зброї
10:24, 11 квітня 2007Суспільство
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Триває слідство
В селі Ударник Бориславського району Херсонської області міліція виявила тіло 18-річного місцевого мешканці, учня ПТУ, який загинув від вогнепального поранення у голову.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в області, в ході слідства встановлено, що юнак загинув через необережне поводження з мисливською зброєю під час її чищення. Правоохоронцями з місця події вилучена не зареєстрована мисливська рушниця 16 калібру.
Триває слідство.
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