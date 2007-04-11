Севастополь втретє не зміг стати територією, вільною від НАТО

Севастопольській міській раді знову не вистачило голосів для того, щоб оголосити місто „територією, вільною від НАТО”.

Як передає кореспондент УНІАН, в порядку денному засідання такого питання не було, відповідну пропозицію вніс депутат від фракції „Народна опозиція” (Блок Наталії Вітренко) Віктор ПРИТУЛА під час обговорення підсумків проведеного у місті 18 березня „народного опитування” з питань вступу України в НАТО, ЄЕП і надання російській мові статусу другої державної. Виступаючи з трибуни сесії, він запропонував внести доповнення в проект рішення, одним з пунктів якого - „оголосити Севастополь територією, вільною від НАТО”. Як нагадав В.ПРИТУЛА, подібна пропозиція за період роботи міської ради цього скликання висувається вже втретє.

Із 62 присутніх на сесії депутатів „за” проголосували 32 депутати, проти не проголосував ніхто, 13 депутатів утрималися, а 17 не голосували, тому рішення не було прийнято.