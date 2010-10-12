Список тих, хто вижив у катастрофі на переїзді у Марганці

4 людей залишаються в комі

Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за фактом ДТП на переїзді в Марганці. NEWSru.uaпублікує список тих, хто вижив: Мавільний Олександр Олександрович, 1-й машиніст Косов Юрій Валерійович, 2-й машиніст Череп Валерій Валерійович, інструктор Бойченко Оксана, 1977 р.н., Таран Іван, 1938 р.н., Олійник Дмитро, 1979 р.н., Сандига Людмила, 1973 р.н., Зиміна Світлана, 1957 р.н., Фролович Світлана, 1973 р.н., Запаро Євгенія, 1937 р.н. Ще 4 людей залишаються в комі, їхні імена поки невідомі.

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