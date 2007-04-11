Конституційний Суд узявся... за політреформу
Інформація розміщена на офіційному сайті КС
Колегія суддів Конституційного суду вивчає подання 102 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року (№ 2222-ІV) та Закону України "Про внесення зміни до розділу ІV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Конституційний Суд України" від 4 серпня 2006 року № 79-V.
Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті КС.
Як повідомлялося, відповідно до регламенту КС, колегія суддів розглядає питання щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями.
Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що з відповідним поданням до КС звернулись представники Блоку Юлії Тимошенко та “Нашої України”.