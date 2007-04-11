Конституційний Суд узявся... за політреформу

Колегія суддів Конституційного суду вивчає подання 102 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року (№ 2222-ІV) та Закону України "Про внесення зміни до розділу ІV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Конституційний Суд України" від 4 серпня 2006 року № 79-V.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті КС.

Як повідомлялося, відповідно до регламенту КС, колегія суддів розглядає питання щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що з відповідним поданням до КС звернулись представники Блоку Юлії Тимошенко та “Нашої України”.