Росіяни скромно втручаються у внутрішні справи України

Заступник голови комісії з міжпарламентського співробітництва громадської ради Росії Сергій МАРКОВ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуває під тиском радикальних політиків, зокрема Віктора БАЛОГИ та Романа БЕЗСМЕРТНОГО.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час перебування російської делегації у Верховній Раді, передає кореспондент УНІАН. «Видно, що Президент України вагається, і він знаходиться під впливом радикалів, наскільки я розумію, БАЛОГИ і БЕЗСМЕРТНОГО», - сказав С.МАРКОВ.

Він зазначив, що парламент Російської Федерації закликатиме Президента України не слухати екстремістів і не радикалізувати ситуацію в Україні. Пояснюючи мету свого візиту до України, С.МАРКОВ наголосив, що у нашій державі порушуються права людини і «тому захист прав людини не тільки внутрішня справа України».

Він також наголосив, що оскільки українські політики штовхають громадян на протистояння, то усі сусідні держави мають допомогти уникнути цього. «Росія і ЄС зацікавлені в тому, щоб українські політики знайшли компроміс. І ми скромно намагаємося допомогти братерському українському народу», - сказав він.