Києвом колесить баба Параска на чорному ”Джипі” (фото)
14:07, 11 квітня 2007Суспільство
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Та розважає публіку, висунувшись з люка
Київськими вулицями роз`їжджає баба Параска на чорному джипі.
|Полум`яній революціонерці бабі Парасці видали ”Джип”. Фото УНІАН
|Висунувшися з люка, новоспечений член Нашої України скандує ”зРаду геть!”. Фото УНІАН
Як передає ЛігаБізнесІнформ, баба Параска їздить, висунувшись з люка, і скандує: "Зраду геть!" Машина прикрашена прапорами Блоку Юлії Тимошенко і "Нашої України". Поява відомої активістки Королюк на вулицях Києва викликало велике пожвавлення серед перехожих.
Фото Сергія Світлицького / УНІАН
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