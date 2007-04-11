Києвом колесить баба Параска на чорному ”Джипі” (фото)

14:07, 11 квітня 2007
Суспільство
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Та розважає публіку, висунувшись з люка

Київськими вулицями роз`їжджає баба Параска на чорному джипі.

Полум`яній революціонерці бабі Парасці видали ”Джип”. Фото УНІАН

Висунувшися з люка, новоспечений член Нашої України скандує ”зРаду геть!”. Фото УНІАН

Схоже, ”символ помаранчевої революції” непогано освоїлася зі своєю новою роллю ”живого талісмана” опозиційних партій. Фото УНІАН

Як передає ЛігаБізнесІнформ, баба Параска їздить, висунувшись з люка, і скандує: "Зраду геть!" Машина прикрашена прапорами Блоку Юлії Тимошенко і "Нашої України". Поява відомої активістки Королюк на вулицях Києва викликало велике пожвавлення серед перехожих.

Фото Сергія Світлицького / УНІАН

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