Києвом колесить баба Параска на чорному ”Джипі” (фото)

Та розважає публіку, висунувшись з люка

Київськими вулицями роз`їжджає баба Параска на чорному джипі. Як передає ЛігаБізнесІнформ, баба Параска їздить, висунувшись з люка, і скандує: "Зраду геть!" Машина прикрашена прапорами Блоку Юлії Тимошенко і "Нашої України". Поява відомої активістки Королюк на вулицях Києва викликало велике пожвавлення серед перехожих. Фото Сергія Світлицького / УНІАН

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