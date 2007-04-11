Зварич: коаліція продемонструвала бажання “розчленувати” Україну (фото)

Поява на Майдані Незалежності прапора з двоголовим орлом свідчить про абсолютну зорієнтованість коаліції на Росію.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, сказав постійний представник Президента у парламенті Роман ЗВАРИЧ, коментуючи факт появи на Майдані Незалежності антидержавних прапорів так званої "Донецької республіки" – з чорною, синьою і червоною горизонтальними смугами і гербом Російської Федерації, двоголовим орлом.

“Факт появи на Майдані Незалежності прапора так званої “Донецької республіки” черговий раз чітко засвідчує певну політичну спрямованість “коаліціянтів”, - сказав Р.ЗВАРИЧ і додав: “По-перше, їхнє перманентне бажання “розчленувати” Україну, яке вони уперше продемонстрували в Сєвєродонецьку в 2004-му році, а, по-друге, це свідчить про абсолютну зорієнтованість “антикризової” коаліції на Росію”.

За його словами, “така демонстрація “антикризовиками” своїх політичних уподобань лише зайвий раз підтверджує твердження “Нашої України” про антидержавний характер діяльності “антикризової” коаліції та уряду”.

Р.ЗВАРИЧ також зауважив, що “коаліціянти” у такий спосіб відреагували на те, що сьогодні центр Києва став, як і два роки тому, повністю помаранчевим – стрічками пов’язані дерева на Європейські площі та Хрещатику. “Вони дуже нервують, коли бачать помаранчевий колір, - сказав представник Президента, - тому вони вирішили зробити “крок у відповідь”.

Фото Сергія Світлицького / УНІАН