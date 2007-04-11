Херсон не наважився висказати Ющенку все, що думає про його указ

Херсонська обласна рада не наважилася визнати указ Президента про розпуск Верховної Ради антиконституційним на сьогоднішній позачерговій сесії.

Як повідомляє кореспондент УНІАН. депутати вирішили при обговоренні тексту звернення до Президента України щодо скасування його указу про розпуск ВР, вилучити характеристику указу – антиконституційний. Таку пропозицію вніс член фракції Партії регіонів, голова облради минулого скликання Володимир ХОДАКОВСЬКИЙ.

Після чого депутати більшістю голосів (50 – «за», 3 – «проти», 2 – «утрималися») прийняли звернення і проголосували за направлення його главі держави.

Зокрема, в зверненні депутати Херсонської облради висловили Віктору ЮЩЕНКУ «рішучий протест у зв`язку з підписанням Вами Указу від 02 квітня 2007 року № 264/2007 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" і створює небезпечну ситуацію в країні».

На думку депутатів «своїми діями Президент ставить себе понад законом, понад діючою Конституцією, нехтуючи волевиявленням мільйонів виборців, які віддали свої голоси на виборах 2006 року за депутатів діючої Верховної Ради, за уряд народної довіри Віктора ЯНУКОВИЧА».

Херсонська облрада закликала Президента України «скасувати підписаний Указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України", надати можливість обранцям багатомільйонного українського народу працювати на благо країни» і зауважили, що «Президент України повинен бути батьком нації, а не президентом окремих політичних сил деструктивної опозиції».

В роботі позачерговій сесії облради не брали участь депутати від фракцій “Нашої України” та БЮТ.

В Херсонській обласній раді зареєстровано вісім депутатських фракцій: фракція Партії регіоні - 28 депутатів, фракція Блока Юлії Тимошенко – 19, фракція «Наша Україна» - 9, фракція Комуністичної партії - 7, Народного блока Литвина – 6, Соціалістичної партії – 5 , Комуністичної партії робітників і селян - 5, Блоку Наталії Вітренко – 5.

Голова обласної ради – голова обласної організації Партії регіонів Володимир ДЕМЬОХІН.