Азаров: попит на валюту ще не дійшов до критичної позначки

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявляє, що збільшення попиту на валюту не носить критичного характеру.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.АЗАРОВ висловив сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«Я як міністр фінансів не хотів би загострювати тему з валютним курсом. Проблема є, й вимагає уваги уряду. Потрібен зважений підхід і з боку уряду, і з боку Національного банку», - сказав М.АЗАРОВ.

Віце-прем`єр підкреслив, що в регулюванні валютного ринку уряд і Національний банк діятимуть узгоджено.