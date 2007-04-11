Уряд ухвалив звернення до Ющенка, але яке - не скаже

16:19, 11 квітня 2007
Суспільство
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Щось про захисні механізми

Уряд прийняв текст звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, але обнародує його пізніше.

Микола АЗАРОВ Як передає кореспондент УНІАН, об це повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Текст звернення, в основному, концептуально прийнятий. Висловлювалися різні пропозиції багатьма міністрами щодо його змісту, і ми прийняли таке рішення. Прем`єр-міністр веде консультації з Президентом, і ми не хотіли б ці консультації ускладнювати. Ми звернення прийняли, а прем`єр-міністр обнародує його тоді, коли вважатиме, що це сприятиме досягненню компромісу з Президентом», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, уряд у зверненні до Президента викладає сьогоднішню економічну ситуацію. «Ми говоримо: Вікторе Андрійовичу, шановний, уряд викладає сьогоднішню ситуацію, пов`язану з фінансовим, фондовим і товарним ринками, з розвитком інфляційної ситуації. Ми звертаємо увагу Президента на те, які заходи слід вжити, і нам необхідна, зокрема, і ваша допомога. Мається на увазі консультації з Національним банком, які могли б пройти під головуванням Президента України, і про те, що необхідно зробити, щоб не допустити тих наслідків, які ми спостерігали в листопаді і грудні 2004 року», - сказав М.АЗАРОВ.

Віце-прем`єр також повідомив, що в зверненні аргументована необхідність розробки ряду захисних механізмів, які уряд «миттєво реалізує, якщо буде така необхідність».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні заявив, що уряд має намір звернутися до Президента України з проханням припинити дію указу про дострокові вибори

«Я пропоную сьогодні розглянути звернення до Президента України, одним з центральних питань якого має стати питання про припинення дії Указу Президента у зв`язку з перенесенням розгляду справи в Конституційному Суді», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр упевнений, що припинення дії указу може стати «першим кроком, який дасть змогу заспокоїти суспільство». «Якщо він (Президент – УНІАН) цього не зробить – наслідки, які можуть бути невідомо якими, будуть на його совісті», - підкреслив він.

 

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