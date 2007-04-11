На Майдані Цушко нарахував 50 тисяч

На Майдані Незалежності розпочався мітинг прихильників Коаліції національної єдності проти розпуску Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані зібралися прихильники Партії регіонів, Комуністичної та Соціалістичної партій України.

За даними правоохоронних органів, на даний час на Майдані знаходяться приблизно 50 тис. осіб.

Виступаючи на мітингу, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО наголосив, що акція має проходити під гаслом «Геть Ющенка! Геть інститут президентства!». На його думку, прихильники коаліції мають зробити все, щоб «очистити Україну від «помаранчевої чуми»».

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що коаліція не дозволить помаранчевій владі “знущатися над історією України і її народом”. Крім того, за його словами, необхідно зробити все, аби не дати можливість Президентові здійснити його план з розподілу України на схід і захід, а також не допустити натовської експансії.

Також перед учасниками мітингу виступив міністр транспорту та зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

Очікується, що на Майдан прибудуть голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ та прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Крім того, під час мітингу почався телеміст з іншими містами України.