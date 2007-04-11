Тимошенко взяла до себе соціал-демократів

Українська соціал-демократична партія увійшла до виборчого Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, таке рішення було ухвалено на VI позачерговому з’їзді Української соціал-демократичної партії, що відбувся сьогодні у Києві. Делегати з’їзду ухвалили рішення утворити разом з Всеукраїнським об’єднанням "Батьківщина" та партією "Реформи і Порядок" виборчий блок партій - «Блок Юлії Тимошенко». Сьогодні ж уповноважений з’їздом голова УСДП Євген КОРНІЙЧУК підписав угоду про створення блоку.

«Я хочу наголосити на тому, що Українська соціал-демократична партія втретє іде на вибори в блоці спільно з «Батьківщиною», вдруге створивши Блок Юлії Тимошенко. Я гордий тим, що ми є надійними партнерами», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Є.КОРНІЙЧУК також повідомив, що Українська соціал-демократична партія буде представлена 30 делегатами на міжпартійному з’їзді БЮТ.