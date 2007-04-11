У Нашій Україні вважають, що ВР хоче легалізувати тіньовий капітал

Сьогодні Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону , яким хоче легалізувати тіньовий капітал.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», заявив народний депутат Станіслав АРЖЕВІТІН, коментуючи схвалення парламентом у першому читанні законопроекту "Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні".

“Даний законопроект фактично дає змогу для легалізації тіньових капіталів”, - наголосив С.АРЖЕВІТІН.

За його словами, відповідно до цього законопроекту українська родина з чотирьох чоловік зможе без будь-яких обмежень вивезти за межі України 3 мільйони гривень. Окрім цього законопроектом передбачена можливість відкриття рахунків у закордонних банках без обмежень. “На цих закордонних рахунках можна здійснювати будь-які валютні операції, не повідомляючи ніякі інституції в Україні. Згідно з чинним українським законодавством валютна виручка повинна повернутись в Україну, і лише після цього з нею можна здійснювати певні операції. У разі прийняття законопроекту виручка буде залишатися закордоном”, - зазначив С.АРЖЕВІТІН.

Як зазначив С.АРЖЕВІТІН, під гаслом лібералізації валютного ринку у даному законопроекті відкривається дозвіл для виведення капіталу за кордон з метою купівлі там цінних паперів без отримання відповідного дозволу, як було до цього часу. “За підрахунками різних економістів сума витоку капіталу з України становитиме щорічно від 5 до 8 млрд. доларів”, - наголосив він.

С.АРЖЕВІТІН зауважив також, що даний законопроект сьогодні суперечить вимогам МВФ, порушує щонайменше 4 статті рекомендацій групи ФАТФ з відмивання брудних грошей, а це все свідчить про те, що на Україну з боку цих організацій можуть бути накладені санкції і Україна може залишитися без інвестицій і міжнародних кредитів.

“Фракції “Наша Україна” та БЮТ за підписом В’ячеслава КИРИЛЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО місяць тому звернулися до Президента з вимогою втрутитися і зняти з обговорення даний законопроект, який може привести країну до не передбачуваних економічних наслідків, але сьогодні ВР навіть не прийняла до розгляду підготовлений нами альтернативний законопроект”, - сказав С.АРЖЕВІТІН.