МВС порахував сьогоднішніх мітингувальників по всій Україні

Сьогодні в різних містах України тривають масові заходи прихильників опозиції та коаліції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 11 квітня до Києва для участі в масових заходах з регіонів держави прибуло близько 17 тис. громадян.

Станом на 17.00 на Майдані Незалежності перебувало до 27 тис. осіб, які беруть участь у мітингу на підтримку парламентсько-урядової коаліції.

Станом на 17.00 на Європейській площі перебувало до 5 тис. осіб, які беруть участь у мітингу на підтримку опозиції.

Упродовж дня масові акції відбулися біля будівлі Центральної виборчої комісії України (близько 2 тис. осіб), Конституційного Суду України (до 560 осіб), Секретаріату Президента України (понад 3 тис.), Служби безпеки України (до 1 тис.), Національної філармонії України (до 1 тис.), на Софійській площі (до 1,5 тис.), на пл. Михайлівській (до 250 осіб).

Охорону громадського порядку під час проведення зазначених заходів у Києві забезпечували понад 1,5 тис. працівників міліції та 200 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, у нічний час біля наметових містечок - 101 правоохоронець.

В інших регіонах держави 11 квітня масові заходи на підтримку коаліції національної єдності відбулися у м. Феодосії АР Крим (10 осіб), м. Хмельницький (до 50 осіб), у м. Мелітополі Запорізької області (до 150 осіб).

На цей час такі заходи тривають у Дніпропетровську (близько 500 осіб), Миколаєві (до 3 тис. осіб), Луганську (до 3 тис. осіб), Донецьку (до 5 тис. осіб) та Полтаві, повідомили в ДЗГ МВС України.