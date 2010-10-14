Укрзалізниця: всі залізничні переїзди відповідають нормам

Нині в Україні всі залізничні переїзди відповідають нормам. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Сергій МИХАЛЬЧУК.

За його словами, щорічно восени проводиться огляд усіх переїздів, в якому беруть участь представники місцевої влади та ДАІ. За результатами огляду складається акт, і в разі виявлення порушень - вони усуваються.

Як сказав С.МИХАЛЬЧУК, основними причинами ДТП на переїздах є порушення правил руху через залізничний переїзди: проїзд на заборонний сигнал світлофорної або звукової сигналізації, об`їзд закритого шлагбауму і в`їзд автотранспорту в бік поїзда за справно працюючої сигналізації.

Наприклад, з 2003 р. було 33 випадки в`їзду в бік потягу. «Тобто, потяг вже перебуває на залізничному переїзді, і в 10, 20 або 30-й вагон вантажного потягу в`їжджає автомобіль. У 2010 році таких наїздів було 9», - повідомив С.МИХАЛЬЧУК.

При цьому він відзначив, що на переїздах з черговим порушень правил проїзду переїздів приблизно вдвічі більше, ніж без чергового.

Проте статистика показує тенденцію до зниження ДТП на переїздах з 2003 року. «З 2003 до 2007 року тенденція до зниження ДТП на переїздах становила до 15% на рік, у 2007 р. було значне зростання, і з 2007 р. по сьогодні є постійне стабільне зменшення на 10-15%», - відзначив він. Зокрема, в 2004 р. було 140 ДТП, в 2007 р. - 189, в 2009 р. - 108 ДТП на переїздах, за 9 місяців ц.р. - 87 ДТП. С.МИХАЛЬЧУК також відзначив тенденцію до зменшення травмованих при таких ДТП: у 2004 р. травмовано 112, загинули 42 людини, в 2009 р. - травмовано 50, загинули 34 людини.

На думку С.МИХАЛЬЧУКА, водіям необхідно розуміти всю небезпеку при порушенні правил проїзду через залізничні колії. «Сьогодні людина, коли бачить на автоперехресті червоний сигнал, вона не їхатиме, а чомусь якщо вони бачать на залізничному переїзді червоний сигнал, - вони їдуть», - відзначив він.

С.МИХАЛЬЧУК повідомив, що відомство декілька років ініціює введення покарання у вигляді позбавлення прав за порушення правил при проїзді переїздів, адже сьогодні за це карають лише штрафом в 420 грн.