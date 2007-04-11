Луценко: політиків треба міняти регулярно, як дитячі пелюшки

Лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО закликав прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА та інших коаліціянтів піти на пенсію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на мітингу опозиції на Європейській площі у Києві.

Він зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ мусять піти на пенсію. “Усі політики з коаліції мусять піти на політичну пенсію і більше не чіплятися за владу... Україна вийшла зі статусу колонії і хоче бути нормальною Європейською державою”, - переконаний Ю.ЛУЦЕНКО. “Всі політики при владі нагадують дитячі пелюшки, їх необхідно міняти регулярно з тієї ж причини, тому Віктор Федорович ніяк не хоче почути просту фразу - відповідати "за базар", де покращення життя вже сьогодні? Або відповідай, або іди геть!”, - сказав лідер “Народної самооборони”.

“Я знаю, що різниця між КУЧМОЮ та ЯНУКОВИЧЕМ дуже маленька – тільки в зрості. Один був маленький, рижий, миршавий; другий – великий, донецький, але, тим не менше, це все пройдений етап”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, висловивши підтримку указу Президента про розпуск парламенту.

Він закликав громадян України на дострокових парламентських виборах зробити “вибір майбутнього”: обрати політиків, які не ділять Україну, які пропонують всім людям кращу долю. Він закликав робити такий вибір, щоб потім “не думати, як завтра боротися з Кабінетом міністрів В.ЯНУКОВИЧА, з відставленою ВР, екс-спікером Олександром МОРОЗОМ з іншими політиканами, яким потрібно каракульові шапки вдягати на голову, щоб було схоже на мізки”. Ю.ЛУЦЕНКО закликав українців голосувати “за відставку всіх пенсіонерів усіх кольорів, під якими ховається пострадянський мох минулого, який ми маємо викреслити в своїх бюлетенях”.

“Незважаючи на те, що владу в Україні захопило позавчорашнє кумівське сміття, ми залишились українськими громадянами, не заважаємо збиратися іншим, вітаємо їхнє право, але наполягаємо на одному – будь які політики мусять звіряти свої дії з народом”, - зазначив він.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що опозиція не бореться з Партією регіонів та іншими учасниками коаліції. “Вони мають своїх прихильників, але давайте спитаємо у джерела влади, у народу – кого він хоче бачити своїми слугами”. Він зауважив, що необхідно сформувати владу без фальсифікацій.

Водночас лідер “Народної самооборони” вчергове розкритикував позицію комуністів і соціалістів, які увійшли до парламентської більшості. “Я прекрасно розумію, чому Петро СИМОНЕНКО боїться народного волевиявлення, бо рано чи пізно люди спитають, чому він поміняв капітал Маркса на капітал Рената, і що це дало народу України... Особливо наші брати зі Сходу скажуть: якщо у павіана червоний зад, то це ще не значить, що він революційно налаштований за права трудящих”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

“Соціалісти, які свого часу боролися з кучмістами, сьогодні зрадили країну, голосують разом з ЧЕЧЕТОВИМ і ЗАСУХОЮ, які обікрали країну... І ми маємо пам’ятати: ми не змінилися – зрадили вони”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.