ЦВК просить Конституційний суд не баритися

Заступник голови ЦВК Марина Ставнійчук і секретар ЦВК Сергій Дубовик просять КС якнайшвидше розглянути подання щодо конституційності указу Президента

ЗВЕРНЕННЯ

до Конституційного Суду України, Президента України Ющенка В.А., Верховної Ради України

Указом Президента України від 2 квітня 2007 року № 264/2007 „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” достроково припинено повноваження Верховної Ради України п’ятого скликання та призначено позачергові вибори народних депутатів України на 27 травня 2007 року. Згідно з частиною третьою статті 106 Конституції України Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.

У той самий день Верховною Радою України прийнято Звернення до Українського народу та низку постанов, у яких, зокрема, зазначено, що Верховна Рада України вважає неприпустимим вчинення будь-яких дій, спрямованих на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України. Кабінету Міністрів України заборонено виділяти кошти на проведення позачергових виборів до Верховної Ради України. Верховною Радою України також скасовано її власні постанови від 8 грудня 2004 року „Про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії” та „Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії”, однак постанову про скасування зупинено Печерським районним судом м. Києва до вирішення по суті адміністративного позову у справі № 2-а-419/2007. При цьому судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 27 квітня 2007 року.

Кабінетом Міністрів України 3 квітня 2007 року прийнято постанову № 595 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення виконання постанов Верховної Ради України від 2 квітня 2007 р. № 837-V "Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні" та № 839-V "Про політичну ситуацію в Україні, пов`язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 року "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України", якою, зокрема, заборонено виділення коштів на проведення позачергових виборів народних депутатів України. Дія цієї постанови зупинена Указом Президента України від 3 квітня 2007 року № 265/2007 „Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2007 року № 595” та оскаржена у Конституційному Суді України.

Як відомо, нині за поданням 53 народних депутатів України конституційність Указу Президента України від 2 квітня 2007 року № 264/2007 „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” перевіряється Конституційним Судом України як єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, день засідання якого було призначено на 11 квітня 2007 року, згодом перенесено на 17 квітня 2007 року.

Ми, члени Центральної виборчої комісії, глибоко усвідомлюємо, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, частини другої статті 3 Закону України „Про Центральну виборчу комісію” зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Центральна виборча комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності. Кожен з нас перед вступом на посаду присягнув Українському народу при здійсненні своїх повноважень додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об’єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі.

Крім того, ми у своїй діяльності виходимо також з того, що правопорядок у державі ґрунтується передовсім на статті 8 Конституції України, якою встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії.

Разом з тим, склалася така ситуація, коли виконання Центральною виборчою комісією Указу Президента України від 2 квітня 2007 року № 264/2007 „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” не може бути забезпечено лише діями, рішеннями Центральної виборчої комісії. При цьому ми виходимо з того, що вчиняти будь-які порушення законодавства України не припустимо.

На організацію виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України згідно з Указом Президента України від 2 квітня 2007 року № 264/2007 „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” відведено 54 дні. Статтею 11 Закону України „Про вибори народних депутатів України” встановлено, що виборчий процес – це здійснення суб’єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.

Одночасно зазначаємо, що наявною є значна кількість правових проблем, пов’язаних з проведенням позачергових виборів, які неналежно врегульовані Законом.

На жаль, неодноразові відповідні заяви у засобах масової інформації членів Центральної виборчої комісії з цього приводу не були взяті до уваги ні Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні, ні Президентом України, який згідно з Конституцією України має право призначати позачергові вибори народних депутатів України і є суб’єктом законодавчої ініціативи.

Відповідно до статті 102 Закону України „Про вибори народних депутатів України” 6 квітня 2007 року повинні були бути утворені окружні виборчі комісії з позачергових виборів народних депутатів України. При цьому очевидні також неоднозначність, спірність правового механізму порядку формування окружних виборчих комісій. Це стосується і порядку формування дільничних виборчих комісій.

Правом внесення подань щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій користуються лише партії (блоки), представлені партійними фракціями у поточному складі Верховної Ради України. Подання, що зареєстровані в Центральній виборчій комісії від Блоку „НАША УКРАЇНА” та виборчого блоку політичних партій „Блок Юлії Тимошенко”, надійшли з порушенням строку внесення таких подань. Крім того, до Комісії внесено пропозиції щодо включення незначної кількості кандидатур до складу окружних виборчих комісій від декількох інших політичних партій, які відповідно до Закону України „Про вибори народних депутатів України” не мають права на обов’язкове включення запропонованих кандидатур до складу комісій. У зв’язку з такою ситуацією та судовою забороною на момент утворення окружних виборчих комісій Центральній виборчій комісії вчиняти будь-яких заходів, дій, а також приймати будь-які рішення щодо виконання Указу Президента України від 2 квітня 2007 року № 264/ 2007 Комісією у строки, визначені Законом, окружні виборчі комісії утворені не були.

Крім того, відповідно до частини другої статті 49 Закону України „Про вибори народних депутатів України” обсяг коштів для підготовки і проведення виборів народних депутатів України за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України, які відповідно до частини четвертої цієї статті перераховуються Державним казначейством України Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу. Крім того, відповідно до частини першої статті 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Такі призначення Центральній виборчій комісії як головному розпоряднику бюджетних коштів для організації на проведення виборів народних депутатів, не встановлені. Разом з тим, Радою національної безпеки і оборони України дано доручення Уряду до 7 квітня 2007 року профінансувати виборчий процес за рахунок резервного фонду Державного бюджету України. Станом на 11 квітня 2007 року кошти на проведення позачергових виборів народних депутатів України на рахунок Центральної виборчої комісії не надійшли.

Такі обставини надзвичайно негативно впливають на хід виборів, суттєво ускладнюють подальшу організацію та проведення виборчого процесу, ставлять під сумнів здійснення виборчих процедур та створюють підґрунтя для незаконності, нелегітимності, нетранспарентності, що при організації вільних, справедливих, демократичних виборів неприпустимо.

Не врегульовано також питання складання списків виборців для позачергових виборах чинним Законом України „Про вибори народних депутатів України”. З одного боку, загальна процедура складання списків виборців, що передбачена у розділі V Закону України „Про вибори народних депутатів України”, не узгоджується із строками та порядком проведення позачергових виборів народних депутатів України, передбаченими статтею 102 цього Закону. З іншого боку, положення Закону України „Про Державний реєстр виборців” у частині безпосереднього механізму складання списків виборців для звичайних та спеціальних виборчих дільниць набувають чинності лише 1 жовтня 2007 року.

Загалом за належних умов організації виборів недосконалість правового регулювання усіх зазначених та інших виборчих процедур може знівельовуватись нормативно-правовими актами Центральної виборчої комісії, прийнятими у межах її повноважень та у спосіб, передбачений законодавством України. Однак при такому підході до вирішення правових проблем організації та проведення позачергових виборів народних депутатів України у надзвичайно стислі строки потрібен режим розуміння, сприяння усіх суб’єктів виборчого процесу та інших учасників, долучених до проведення виборів.

Центральна виборча комісія здатна організовувати та проводити вибори в Україні, про що свідчить передовсім досвід парламентських та місцевих виборів 2006 та 2007 років, що відзначено офіційними спостерігачами на цих виборах від партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, офіційними спостерігачами від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій. Однак, усвідомлюючи відповідальність Центральної виборчої комісії у цілому як органу, який забезпечує організацію та проведення виборів і референдумів в Україні, та особисту відповідальність кожного з нас за організацію та проведення виборів, вважаємо, що виборчий процес повинен здійснюватися, насамперед, в умовах законодавчої, передовсім конституційної, визначеності.

Усвідомлюючи складність процедури розгляду у Конституційному Суді України подання 53 народних депутатів України про конституційність Указу Президента України від 2 квітня 2007 року № 264/2007 „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України”, члени Центральної виборчої комісії звертаються до високоповажного Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції в державі з проханням у якомога короткі строки розглянути конституційне подання, яке стосується призначення позачергових виборів народних депутатів України. За умов суспільного протистояння, конфронтації, недосконалості, правової суперечності законодавчих та інших нормативно-правових актів є цілком прогнозованою ситуація, коли будь-які дії, рішення Центральної виборчої комісії щодо організації та проведення процесу виборів, будуть піддаватися сумніву, оскаржуватися, що при жорсткому часовому обмеженні та відсутності належного законодавчого регулювання виборчих процедур практично унеможливить забезпечення Центральною виборчою комісією виконання Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, у тому числі і зазначеного Указу Президента України.

Ми переконані, що позачергові вибори є демократичним і законним способом вирішення політико-правових проблем, коли такі вибори проводяться відповідно до чинного виборчого законодавства України.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії М. СТАВНІЙЧУК

Секретар Центральної виборчої комісії С. ДУБОВИК