Київське метро в лісі не потрібне

Київська міська державна адміністрація законсервує будівництво станції метро «Червоний хутір» Сирецько-Печерської лінії. Про це сьогодні повідомив журналістам міської голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На прохання підтвердити інформацію щодо припинення будівництва цієї станції він зазначив: «Це правда, що відбуватиметься консервація лінії, яку будували в лісі, тому що звірі на метро не їздять».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, Київ концентрує зусилля «на лініях, які є головними. Це - лінія метро у бік виставки, нові виходи на Львівській площі і на Київському залізничному вокзалі».

Водночас перший заступник міського голови Анатолій ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що від будівництва цієї станції поки не відмовляються. «Ще обговорюватиметься (питання будівництва), вона не є для нас принциповою ні у фінансуванні, ні в часі», - сказав він.

Як раніше повідомлялося, міська влада обіцяла ввести в експлуатацію станцію метро «Червоний хутір» Сирецько-Печерської лінії до кінця поточного року.