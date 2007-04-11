За рішенням АМК у Сумах може подешевшати хліб

Адміністративна колегія Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов`язала ВАТ "Сумський хлібокомбінат" знизити роздрібні ціни на хліб і хлібобулочні вироби до рівня цін, що діяли до 5 грудня 2006 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Сумського територіального відділення АМК, зокрема, до 5 грудня минулого року хліб в Сумах коштував 1,65 грн. за кілограм, батон – 2,96 грн. за кг. Сьогодні їх вартість за один кг ваги становить 1,84 грн. і 3,12 грн. відповідно.

За словами в.о. голови Сумського обласного відділення АМК Петра КОСОДІЯ, відповідач визнав монопольне положення на ринку хлібобулочних виробів в обласному центрі і факт порушення антимонопольного законодавства.

Крім того, в двотижневий термін представник хлібокомбіната зобов`язався привести ціни на хліб (з суміші) і батон (з борошна вищого гатунку) до рівня цін, що діяли в Сумах до вказаної дати.

«На засіданні відповідач пояснював підвищення цін на хлібобулочні вироби підвищенням цін на борошно. Але його аргументи не були взяті до уваги, оскільки борошно він купував у єдиного постачальника за цінами, що перевищують средньоринкові в Сумській області. Антимонопольний комітет вважає, що підприємство, яке має монопольне становище, повинно купувати борошно на конкурсних умовах», - підкреслив П.КОСОДІЙ.

Тому територіальне відділення АМК визнало підвищення цін на хліб з 5 грудня 2006 року порушенням антимонопольного законодавства як зловживання монопольним становищем на ринку хліба і хлібобулочних виробів, що привело до порушення прав споживачів.

Крім того, ВАТ "Сумський хлібокомбінат" оштрафовано на 17 тис. грн.