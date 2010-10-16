Псевдоагітатори обкрадають квартири у Полтаві

У Полтаві псевдоагітатори обкрадають квартири.

Про це на прес-конференції повідомив начальник Полтавського міського управління УМВС Володимир ДІДИК.

За його словами, невідомі особи, під приводом агітації за політичну партію, потрапляють до помешкань громадян і поки господарі «вникають» у передвиборну програму одного з кандидатів, спритники в цей час «підбирають» цінності і швидко зникають.

«Від шахрайства з політичним підтекстом вже постраждали кілька полтавчан. Я закликаю громадськість не впускати у свої житла незнайомців і бути обачними, оскільки небезпека обману може підстерігати людей скрізь, навіть у власному будинку», - сказав В.ДІДИК.