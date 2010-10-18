Знаменитий фестиваль Гластонбері-2012 скасували через брак туалетів

Знаменитий британський фестиваль Гластонбері (Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts) не відбудеться в 2012 році через проведення Олімпійських ігор у Лондоні, для організації яких знадобиться така кількість туалетних кабінок, що на любителів музики може і не вистачити, повідомляє у понеділок газета Guardian cо посиланням на представника фестивалю Джона Шерлоу (John Sherlaw).

Гастонбері проходить з 1970 року традиційно в останні вихідні червня, а XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні почнуться в липні 2012 року.

"Ми користуємося послугами чотирьох різних постачальників туалетних кабінок, але Олімпіада неминуче означає гігантський стрибок цін на них - для постачальників це просто мрія. Кабінки явно стануть нам у копієчку, так що ми вирішили, що Олімпійський рік - самий час перевести подих", - сказав представник Гластонбері.

Минулого року для відвідувачів фестивалю - а їх було близько 190 тисяч осіб - працювало 3,225 тисячі туалетів.

Порядок під час концертів і інших акцій охороняло 600 з гаком поліцейських, які також можуть знадобитися в Лондоні, незважаючи на те, що концерти в Гластонбері проходять у кінці червня, а Олімпіада починається 27 липня: власті впевнені, що безпека в столиці напередодні Ігор потребує підвищеної уваги.

Шерлоу також нагадав, що Гластонбері - приватна затія: музиканти і їх публіка збираються на фермі, що належить Майклу Івісу (Michael Eavis), і час від часу господарство потребує відпочинку. Фестиваль брав паузу в 2001 і 2006 року і збирався зробити це в 2011 році, проте гастрольний графік багатьох важливих груп вже зверстано, квитки - розпродані, і від перерви довелося відмовитися.

На рок-фестиваль у Гластонбері, в графстві Сомерсет на південному заході Англії, крім музикантів, з`їжджаються актори, перформансисти і циркові трупи. Всі вони, разом з багатотисячною публікою, б`ються з фірмовою гластонберійскою грязюкою - на фермі Івіса цілих дві річки, і вони досить часто виходять з берегів. Незважаючи на не дуже сприятливі умови, Гластонбері вважається одним з головних літніх фестивалів Європи.

РІА "Новости"