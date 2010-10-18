У Кабміні не задоволені, що Київ чотири роки залишався бездіяльним

Заступник міністра Кабінету міністрів Юрій АНІСТРАТЕНКО розкритикував представників столичної влади, які останніми роками керували містом, за бездіяльність у питанні модернізації водно-каналізаційного господарства Києва, а саме - об`єктів Бортницької станції аерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.АНІСТРАТЕНКО сказав сьогодні під час відвідання БСА.

“Я б хотів відзначити, що Київ у цьому плані до цього періоду працював у найбільш негативному режимі. У Запоріжжі станції працювали набагато краще. Достатньо нагадати, що проект був чотири роки (тому) розроблений, і три роки він не діяв. Устаткування було закуплене, і воно просто лежало тут», - підкреслив Ю.АНІСТРАТЕНКО.

Він також повідомив, що до кінця місяця, завдяки активізації роботи властей Києва, очікується закінчення робіт з підсипки мулових полів. «Після цього поля зможуть збирати мул ще протягом 5 років, а це означає, що є можливість технічно і економічно підготуватися щодо насосних, компресорних, очисних споруд. Таким чином, є резерв у Києва п`ять років - правильно підійти до тенденції очищення, правильно підійти і розв`язати проблему», - відзначив заступник міністра Кабінету міністрів.