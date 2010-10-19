Корпоративна звітність штовхає світові фондові індекси вгору

Корпоративна звітність за третій квартал 2010 року підштовхує світові фондові індекси вгору.

Про це йдеться в аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, минулий тиждень на американському ринку закінчився зростанням основних фондових індексів. За підсумками тижня DJIA додав 0,5% і досяг 11 062 пунктів, а широкий індекс S&P 500 зріс на 0,9% до 1 176 пунктів. Основними драйверами зростання виступають корпоративні звіти. Як і за наслідками першого півріччя, найбільші корпорації США завершили 9 місяців 2010 року упевненим поліпшенням фінансових результатів. Минулого тижня кращими за очікування аналітиків виявилися звіти таких знакових компаній, як Google, JP Morgan, AMD. Результати Google за третій квартал перевищили очікування учасників ринку на 14,5%, показавши зростання прибутку до 7,64 долара на акцію. Компанія AMD, основним бізнесом якої є випуск процесорів, зафіксувала прибуток на акцію у розмірі 0,15 долара. Цей результат перевищив очікування ринкових гравців на значні 150%. Прибуток JP Morgan перевищив очікування аналітиків на 14,3%.

Аналітики зауважують, що при цьому макроекономічна статистика залишається неоднозначною. Ринок праці не дає однозначних сигналів про напрям зміни ситуації з безробіттям. Первинні заявки на допомогу за безробіттям станом на 9 жовтня несподівано зросли до 462 тис. - на 17 тис. вище очікування. Водночас значення показника за попередній тиждень було переглянуте у бік підвищення на 4 тис. до 449 тис. Торговий дефіцит США в серпні перевищив очікування учасників ринку, розширившись до 46,3 млрд. доларів за рахунок підвищеного попиту на імпортні автомобілі та промислове устаткування. Попри формально негативний характер цієї новини, зростання імпорту є позитивним сигналом, що демонструє зростання споживання в економіці США. Водночас, індекс споживчих настроїв продовжує знижуватися другий місяць поспіль, опосередковано підтверджуючи, що ситуація на ринку праці все ще далека від доброї.

За словами аналітиків, на цьому тлі учасники ринку продовжують чекати активізації програм з підтримки американської економіки з боку Федеральної резервної системи США. Засідання, на якому може бути ухвалене таке рішення, відбудеться 3 листопада. Якщо ФРС почекає з таким рішенням, не виключена корекція на ринку акцій на тлі несправджених очікувань.

Як зазначають аналітики, в останні дні нисхідний тиск на ринки чинив банківський сектор. Новим проявом проблем став перехід права власності на заставну нерухомість до банків. Найбільші банки припинили продаж заставного майна для проведення ретельних перевірок. Побоювання банків викликані зростанням кількості заставлених будинків, які вилучаються (у вересні їх кількість перевищила позначку в 100 тис. за місяць). Посилилася підозра, що працівники банків, підписуючи відповідні документи, не вникали в їх суть. Таким чином, частина вилученого і/або вже проданого майна могла бути відчужена з порушенням юридичних норм, що може призвести до тривалих судових розглядів.