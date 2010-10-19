Підполковник податкової міліції отримав 5 років за вимагання хабара

В Херсонській області за вимагання хабара до 5 років позбавлення волі засуджено податківця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-групі УСБУ в Херсонській області, рішенням Скадовського районного суду Херсонської області в.о начальника Скадовського відділення податкової міліції ДПА, затриманого співробітниками СБУ під час отримання хабара, визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2. ст. 368 (отримання хабара у великому розмірі службовою особою) Кримінального кодексу України.

У 2009 році податківець вимагав та отримав від директора приватного підприємства 800 доларів за звільнення його від кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво.

Вироком суду посадовця засуджено до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням адміністративно-розпорядчих функцій на 2 роки та позбавленням спеціального звання «підполковник міліції».