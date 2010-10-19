Азаров: росіяни тримаються за газовий контракт двома руками

Україна продовжує переконувати Росію у необхідності перегляду умов діючих газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Моя позиція полягає у тому, що не може довго працювати угода, яку одна зі сторін вважає невигідною. Я думаю, що ми все ж таки з Росією порозуміємося і домовимося», – сказав прем`єр-міністр.

При цьому він наголосив, що домогтися перегляду умов угоди досить складно, оскільки вони надзвичайно вигідні російській стороні. «Росіяни тримаються міцно за неї (угоду – УНІАН) двома руками, але ми кожного разу переконуємо їх, що не може довго існувати угода, якщо одна зі сторін вважає її невигідною», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня п.р. прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону у необхідності це зробити. Глава уряду відзначив, що в першу чергу у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, який закуповується Україною у Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

В інтерв`ю російській газеті «Комсомольская правда» від 31 серпня п.р. він сказав: «Ми продаємо газ Україні за європейською ціною. А зараз ще зробили знижку – від європейської формули скинули 100 дол. Ну, куди ще? І так достатньо».

Довідка УНІАН. 21 квітня п.р. у Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази у Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна домоглася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш як на 100 дол. за тисячу кубометрів.