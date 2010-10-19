Суд почав оголошення обвинувального висновку у справі Зварича

Сьогодні у другій половині дня колегія суддів Оболонського районного суду м. Києва розпочала оголошення обвинувального висновку у кримінальній справі, порушеній за фактом хабарництва проти колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

Як повідомив УНІАН його адвокат Станіслав ЦВЕТИНСЬКИЙ, до цієї стадії судового процесу суд прийшов після розгляду низки клопотань з боку підсудного. Завтра судовий розгляд справи продовжиться об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий в березні 2009 року.