РНБО перенесла розгляд питання про фінансування дострокових виборів

Засідання Ради національної безпеки і оборони, заплановане на сьогодні, перенесено.

Як повідомили УНІАН в апараті РНБО, сьогодні надійшла телеграма, відповідно до якої, за дорученням Президента України, засідання перенесено.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою та Кабінетом міністрів Секретаріату Президента Ян БЕРНАЗЮК повідомив, що засідання Ради національної безпеки та оборони України проходитимуть щоп’ятниці до завершення виборчого процесу.

Засідання РНБО мало відбутися 13 квітня і на ньому мали виступити прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова Державного казначейства Сергій ХАРЧЕНКО щодо виконання рішення РНБО про фінансування позачергових парламентських виборів.