Україна зробила знижку на транзит венесуельської нафти до Білорусі

Україна зробила знижку на портові збори й залізничний тариф для транзиту венесуельської нафти до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Для того, щоб привернути наших колег із Білорусі, щоб вони якомога більше працювали через Україну, ми їм зробили достатньо серйозні знижки по портових зборах і серйозні знижки на залізничний тариф. Збільшивши обсяг, залізниця все одно отримуватиме більше прибутку», - сказав А.КЛЮЄВ.

На уточнююче запитання, в якому обсязі були зроблені знижки, він відповів, що знижка на залізничний тариф зроблена в розмірі близько 20%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з домовленостями президентів Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА і Венесуели Уго ЧАВЕСА Мінськ планує купити у Каракаса 4 млн. тонн нафти у 2010 році й 10 млн. тонн – у 2011 році.

Венесуельська нафта, що купується Білоруссю, надходить танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну.

Згідно з двосторонньою урядовою угодою про заходи з розвитку співпраці щодо транспортування нафти до Білорусі територією України, підписаною 13 липня ц.р., Білорусь зобов`язалася поставити на свої НПЗ через територію України поточного року 4 млн. тонн нафти, в 2011 р. – 10 млн. тонн.

Тариф на транзит нафти через територію України залізницею, згідно з документом, становить 0,27 дол. за 10 тонно-кілометрів.