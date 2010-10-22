Могильов готовий відпустити затриманих хірургів на операції

Міністерство внутрішніх справ готове змінити запобіжний захід лікарям, затриманим за підозрою у незаконній трансплантації органів, якщо їм знадобиться проводити операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ журналістам в Ялті.

«Ми це питання вивчимо. Якщо є необхідність їхньої участі в якихось медичних процедурах і ця необхідність буде обгрунтованою, то ми, можливо, приймемо рішення про звільнення під підписку (про невиїзд – УНІАН)», - сказав міністр.

А.МОГИЛЬОВ вважає також, що міліція зуміє завершити розслідування цієї кримінальної справи і передати її до суду. «Перспективу направлення цієї справи до суду ми вважаємо цілком реальною», - сказав глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва залишив під арештом трьох хірургів, яких обвинувачують у проведенні незаконних хірургічних операцій.