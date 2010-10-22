Неподалік Львова локомотив зіткнувся з легковиком: 2 загиблих

Сьогодні близько 18.00 на залізничному переїзді у селищі Брюховичи поблизу Львова локомотив зіткнувся з легковиком.

Про це повідомила УНІАН керівник прес-службі Управління ДАІ ГУ МВС України у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА.

Двоє осіб загинули на місці події. Також у важкому стані госпіталізовано дитину у реанімаційне відділення дитячої лікарні Львова.

За даними прес-служби Управління ДАІ, автомобіль «Мерседес» виїхав на залізничну колію, якою вже рухався локомотив. Після зіткнення локомотив протягнув іномарку ще близько 100 метрів по колії від переїзду.

Даний залізничний переїзд обладнаний світловою та звуковою сигналізацію, однак шлагбауму немає.