Дід убив свою однорічну онуку
12:19, 24 жовтня 2010Суспільство
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Трагедія на Сумщині
У Глухівському районі Сумської області 49-річний безробітний вбив свою однорічну онуку.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що чоловік увечері 22 жовтня у власному будинку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заподіяв смертельні тілесні ушкодження своїй однорічній онуці, після чого, з метою приховання злочину, викинув тіло дитини у вигрібну яму.
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