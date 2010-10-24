Дід убив свою однорічну онуку

12:19, 24 жовтня 2010
Суспільство
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Трагедія на Сумщині

 У Глухівському районі Сумської області 49-річний безробітний вбив свою однорічну онуку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що чоловік увечері 22 жовтня у власному будинку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заподіяв смертельні тілесні ушкодження своїй однорічній онуці, після чого, з метою приховання злочину, викинув тіло дитини у вигрібну яму.

 

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