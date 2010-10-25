Політолог: результат виборів у Сімферополі вже зрозумілий

Кандидат від Партії регіонів на посаду сімферопольського міського голови Віктор Агєєв є безперечним лідером виборчої кампанії, і конкурентам його вже не наздогнати, вважає кримський політолог Володимир Джаралли.

«Розрив можна назвати абсолютним. За такої різниці у опонентів Агєєва шанси на перемогу стають примарними», – вважає політолог.

«Власне кажучи, тільки виборчу кампанію Агєєва і можна вважати програмною кампанією. Решта кандидатів передвиборну риторику звела або до критики попереднього мера Геннадія Бабенка, а в його особі Партії регіонів, або до повторення (іноді слово в слово!) програми Віктора Агєєва», – зазначив Володимир Джаралла.

Крім того, він наголосив, що тільки Партія регіонів змогла налагодити добрі, добросусідські відносини з Росією, що є важливим для соціально-економічного розвитку Криму і, зокрема, Сімферополя. Саме цим ПР «підкреслила відмінність господарника від господаря».