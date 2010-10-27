Чорноморський флот нікому не здатен загрожувати

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запевнив депутатів Європарламенту в тому, що Чорноморський флот РФ у Севастополі нікому не загрожує.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Я думаю, що Чорноморський флот не є реальною загрозою ні для кого, тому що більшість суден мають 40 років чи більше. Передбачається, що вони будуть замінені, однак насправді вони не можуть загрожувати НАТО”, – сказав очільник МЗС України, відповідаючи на запитання депутатів.

“Це місцевий флот для місцевих цілей”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада ратифікувала підписану президентами України і Росії 21 квітня угоду про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ у Криму щонайменше на 25 років в обмін на 30% знижку на російський газ.

Того ж дня угоду ратифікував російський парламент.